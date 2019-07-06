В Ярославле все выходные будет лить дождь

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-06T12:15:45+03:00

Грозы и ливни не оставят область и на следующей неделе

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Выходные в Ярославской области снова будут дождливыми. Облачная с прояснениями погода сменится грозами и ливнями. Подует юго-западный и южный ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью понизится до 7-12 градусов, а днем максимальная отметка достигнет 18 градусов. Метеорологическая видимость будет хорошая: 6000-9000 метров.

Выходя из дома, не забывайте зонтик и резиновые сапоги.

Синоптики обещают такую ненастную погоду всю неделю, а после в регион снова придет теплое лето и яркое солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU