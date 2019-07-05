Любимая ключи отобрала, а он унес даже кусок колбасы – конфликтный ярославец пойдет под суд
Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище.
До февраля текущего года обвиняемый проживал с гражданской женой в одном из домов по улице Брагинской в Ярославле. Но так как молодые начали часто ссориться, то девушка прекратила общение с парнем и забрала у него ключи от квартиры.
Вернувшись домой в один из дней она обнаружила, что дверь взломана, а из квартиры пропали золотые украшения - серьги, кольца, цепочка, браслет на сумму 37 тысяч рублей, ноутбук стоимостью 7 тысяч рублей, а также продукты питания: плитка шоколада, плавленые сырки и кусок колбасы.
Ювелирные украшения обвиняемый сдал в ломбард, получив за них около 11 тысяч рублей. Ноутбук реализовал по объявлению за 4 тысячи рублей.
Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU