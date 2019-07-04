2019-07-04T09:49:33+03:00
Происшествия

В Ярославле 52-летняя женщина чуть не убила ножом свою подругу

Причиной конфликта стала бытовая ссора
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступница нанесла ножом не менее семи ударов в область тела, причинив тяжкий вред здоровью.Преступница нанесла ножом не менее семи ударов в область тела, причинив тяжкий вред здоровью.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ленинском районе Ярославля прокуратура направила дело 52-летней местной жительницы в суд. Дело в том, что женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своей подруги.

- В мае 2019 года женщина распивала дома спиртные напитки со своей знакомой. В ходе возникшей ссоры знакомая стала ругаться нецензурной бранью в ее адрес. В ответ обвиняемая схватила кухонный нож и кинулась на подругу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Преступница нанесла ножом не менее семи ударов в область тела, причинив тяжкий вред здоровью. Данное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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