В Ярославской области женщина погасила долг по кредиту, чтобы продать дом

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-03T17:32:50+03:00

Женщина не собиралась погашать задолженность в размере более 100 тысяч рублей даже после решения суда. Фото: УФССП по Ярославской области.

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В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области судебные приставы смогли убедить девушку выплатить долг по кредиту. Дело в том, что женщина не собиралась погашать задолженность в размере более 100 тысяч рублей даже после решения суда.

- Самым действенным способом стал вынесенный судебным приставом запрет регистрационных действий в отношении ее имущества. Под ограничение попали земельный участок и жилой частный дом, расположенный в Гаврилов-Ямском районе, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярослаславской области.

Должница захотела продать свое имущество, но не смогла. Уточняется, что в течение недели после этого девушка погасила задолженность в полном объеме. Судебный пристав снял с нее ограничения и окончил производство.

ИСТОЧНИК KP.RU