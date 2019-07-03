В Ярославской области женщина погасила долг по кредиту, чтобы продать дом
В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области судебные приставы смогли убедить девушку выплатить долг по кредиту. Дело в том, что женщина не собиралась погашать задолженность в размере более 100 тысяч рублей даже после решения суда.
- Самым действенным способом стал вынесенный судебным приставом запрет регистрационных действий в отношении ее имущества. Под ограничение попали земельный участок и жилой частный дом, расположенный в Гаврилов-Ямском районе, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярослаславской области.
Должница захотела продать свое имущество, но не смогла. Уточняется, что в течение недели после этого девушка погасила задолженность в полном объеме. Судебный пристав снял с нее ограничения и окончил производство.
ИСТОЧНИК KP.RU