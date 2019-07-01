В Ярославской области приставы арестовали машину таксиста из-за долгов по кредиту

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-01T16:42:04+03:00

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Житель области задолжал кредитной организации более 300 тысяч рублей. Вернуть долг он не торопился, а на его банковских счетах деньги отсутствовали.

Приставы стали искать должника, но по месту регистрации его не обнаружили. Тогда у представителей власти терпение лопнуло и они решили арестовать автомобиль и увезти его. Мужчина поспешил признаться приставам, что работает таксистом и пообещал выплачивать кредитный долг со своей зарплаты.

– Если таксист не предпримет мер к погашению долга, то автомобиль реализуют в счет погашения задолженности, – сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU