2019-07-01T15:01:22+03:00
Спорт

Шесть золотых медалей и два мировых рекорда: Екатерина Михайлушкина стала абсолютной чемпионкой Европы по плаванию в ластах

Сборная России показала отличные результаты в Греции
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Екатерина Михайлушкина/vk.comФото: Екатерина Михайлушкина/vk.com
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Ярославская спортсменка Екатерина Михайлушкина стала абсолютной чемпионкой Европы на Чемпионате в Греции. 17-летняя пловчиха завоевала шесть золотых медалей и установила мировой рекорд.

- Это первый женский мировой рекорд, установленный российской спортсменкой на 100 метров с 1992 года! – отметила тренер Елена Аргунова.

Еще один мировой Рекорд завоевала женская эстафетная команда на дистанции 4*200 метров.

Екатерина – заслуженный мастер спорта! Она стала лучшей на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Еще три золотые медали девушка взяла в эстафетах в составе сборной России. Спортсмены победили в дистанциях 4*100 и 4*200 метров у женщин и в смешанной эстафете 4*50 метров.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 4 привезли домой много медалей: Анна Карзунова – серебро и золото на дистанциях 1500 и 800 метров, Алексей Шафигулин – две бронзы.

Гордимся и поздравляем спортсменов и тренеров с невероятными достижениями, желаем крепкого здоровья и новых высот!

ИСТОЧНИК KP.RU

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