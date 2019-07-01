Шесть золотых медалей и два мировых рекорда: Екатерина Михайлушкина стала абсолютной чемпионкой Европы по плаванию в ластах
Ярославская спортсменка Екатерина Михайлушкина стала абсолютной чемпионкой Европы на Чемпионате в Греции. 17-летняя пловчиха завоевала шесть золотых медалей и установила мировой рекорд.
- Это первый женский мировой рекорд, установленный российской спортсменкой на 100 метров с 1992 года! – отметила тренер Елена Аргунова.
Еще один мировой Рекорд завоевала женская эстафетная команда на дистанции 4*200 метров.
Екатерина – заслуженный мастер спорта! Она стала лучшей на дистанциях 50, 100 и 200 метров. Еще три золотые медали девушка взяла в эстафетах в составе сборной России. Спортсмены победили в дистанциях 4*100 и 4*200 метров у женщин и в смешанной эстафете 4*50 метров.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 4 привезли домой много медалей: Анна Карзунова – серебро и золото на дистанциях 1500 и 800 метров, Алексей Шафигулин – две бронзы.
Гордимся и поздравляем спортсменов и тренеров с невероятными достижениями, желаем крепкого здоровья и новых высот!
ИСТОЧНИК KP.RU