В Ярославской области мать-кукушка накопила полмиллиона рублей долгов по алиментам

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-01T14:57:45+03:00

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Жительница Мышкина не выплачивала алименты своим несовершеннолетним детям. Она накопила огромный долг в 510 тысяч рублей. Судебные приставы составили протокол и направили его в суд. Суд признал женщину виновной и назначал ей наказание в виде 30 часов обязательных работ. Теперь нерадивая мать выйдет на городские улицы, чтобы очищать их от мусора.

Если она не станет этого делать, то получит уже уголовное наказание. Остается надеяться, что женщина одумается и примется за работу ради своих брошенных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU