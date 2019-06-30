В Ярославской области нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку с собакой

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-30T17:31:13+03:00

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Жительница деревни Савельево Переславского района 74-летняя Тамара Ивановна Котомкина ушла в лес 28 июня в 14 часов дня. С собой она взяла стаффорда Марту. Когда женщина не вернулась домой, ее родные забили тревогу и обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Заявка на горячую линию поисковиков с пометкой «срочная» поступила 29 июня в 00 часов 10 минут. А это значит, что кто-то нуждается в нашей помощи, и проведение оперативных поисковых мероприятий может спасти чью-то жизнь.

- Тамара Ивановна ушла в лес по грибы/ягоды вечером, а уже через час начало смеркаться, - рассказали о поисках пенсионерки волонтеры на странице отряда в социальной сети. - Учитывая пасмурную погоду в лесу практически ничего не было видно, женщина сбилась с пути, забрела в болото, где потеряла сапоги и корзинку. Вымокла до нитки, замерзла, обессилила и села на поваленное дерево. Так мы ее и нашли. Она провела в лесу всего одну ночь, но учитывая погодные условия: дождь, ветер, температуру ниже 10 градусов, сильно переохладилась и самостоятельно передвигаться уже практически не могла. Стаффорд Марта была неотступно рядом с Тамарой Ивановной, и было видно, как она переживает за хозяйку.

Женщину из леса волонтеры эвакуировали на носилках и передали ее врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU