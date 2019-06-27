В Ярославле подрядчика обязали исправить ситуацию во дворе, где остатки строительного мусора закопали у домов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-27T15:51:02+03:00

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Дворы у домов № 38 и 40 по улице Блюхера в Дзержинском районе отремонтируют после того, как их благоустроила компания «Яравтодор» по программе «Решаем вместе!» в 2017 году. Спустя два года у жителей накопилось много претензий к подрядчику.

Комиссия из представителей мэрии Ярославля и правительства области выслушала и зафиксировала претензии жильцов. Департамент городского хозяйства и администрация Дзержинского района взяли на контроль устранение замечаний. — Гарантия, которая не закончилась у подрядчика, позволяет нам сегодня предъявить претензию и обязать ее устранить, — отметила первый заместитель ДГХ мэрии Наталья Шетнева. На исправление нарушений подрядчику дали две недели.

Напоминаем, жители жаловались на обломки асфальта и бордюрный камень в грунте двора. У колодцев провалилось покрытие, а на проезжей части – огромные лужи. В некоторых местах на проезжей части асфальт вообще просел. Старый ржавый забор покрасили двумя слоями краски и установили под видом нового.

ИСТОЧНИК KP.RU