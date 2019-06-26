В Ярославле появился новый памятник местного значения

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-26T14:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вознесенское приходское женское училище в Ярославле признали памятником местного значения. Его включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

– Это училище – образец учебного заведения с характерной для него планировкой. Оно является подлинным свидетельством развития архитектуры общественных зданий в Ярославле и дает информацию об особенностях социальной культуры города начала ХХ века, - рассказал директор регионального департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев.

Здание построили в 1906 году по проекту ярославского городского архитектора Никифорова. Местоположение училища задало новую линию застройки квартала с небольшим отступом от исторической границы. Градостроительная роль объекта так же связана с утратой прочих исторических построек.

ИСТОЧНИК KP.RU