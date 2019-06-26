У жителя Ярославля нашли 50 кустов конопли

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T11:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали жителя Ярославля, подозреваемого в распространении наркотиков. У 31-летнего мужчины изъяли более 100 грамм марихуаны. - Установлено, что наркотическое средство предназначалось для распространения среди наркопотребителей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Сотрудники полиции также установили дом, в котором он выращивал коноплю. Там нашли 52 куста наркосодержащих растений. Идет расследование.

В полиции напомнили, что любую информацию о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, можно сообщить по телефону 02 и по телефону доверия УМВД России по Ярославской области: (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU