Жителя Ярославской области осудили за взятку инспектору ГИБДД
Мужчина не хотел лишиться прав из-за пьяной езды
Теперь взяточник заплатит штраф в 7500 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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46-летний житель Ростова ехал пьяный за рулем автомобиля. Когда его остановил сотрудник ГИБДД, то мужчина пытался уйти от административной ответственности и предложил инспектору взятку в 1450 рублей. Инспектор отказался от такой возможности разбогатеть и сообщил о случившемся в дежурную часть.
По факту покушения на мелкое взяточничество было возбуждено уголовное дело.
– С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU