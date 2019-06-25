2019-06-25T19:28:56+03:00
Происшествия

Жителя Ярославской области осудили за взятку инспектору ГИБДД

Мужчина не хотел лишиться прав из-за пьяной езды
Екатерина РЯБЦЕВА
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Теперь взяточник заплатит штраф в 7500 рублейТеперь взяточник заплатит штраф в 7500 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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46-летний житель Ростова ехал пьяный за рулем автомобиля. Когда его остановил сотрудник ГИБДД, то мужчина пытался уйти от административной ответственности и предложил инспектору взятку в 1450 рублей. Инспектор отказался от такой возможности разбогатеть и сообщил о случившемся в дежурную часть.

По факту покушения на мелкое взяточничество было возбуждено уголовное дело.

– С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей, – сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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