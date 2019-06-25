В Ярославле реконструируют пешеходный переход через трамвайные пути

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-25T12:58:54+03:00

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В понедельник, 24 июня, в Ярославле началась реконструкция пешеходного перехода через трамвайные пути на пересечении улиц Чкалова и Розы Люксембург. Переход уже делали в 2018 году вместе с ремонтом улицы Чкалова. Для этого использовали тротуарную плитку, которая вскоре пришла в негодность из-за того, что по ней регулярно проезжали трамваи. Власти города обратились к подрядчику с просьбой как можно скорее переделать этот участок. Рабочие прибыли на место оперативно. Они уже приступили к реставрационным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU