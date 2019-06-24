В Ярославле строительный мусор после ремонта двора закопали в землю у домов

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-24T19:33:26+03:00

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Ярославцы, живущие в домах №38 и №40 на улице Блюхера, наткнулись на неприятную находку. В земле на придомовой территории они обнаружили остатки прошлогоднего ремонта, который был сделан в рамках программы «Решаем вместе».

- Соседка решила грядку во дворе раскопать, а в грунте - обломки асфальта, бордюрный камень, - рассказывают жители.

Подобные случаи уже были. Видимо, подрядчик вместо того, чтобы вывезти за собой весь мусор, просто закопал его здесь же - на территории двора.

- Как думаете, может, он проявил сознательность и не взял за эту лажу оплату? Я вот думаю, взял и не поморщился, - пишет в соцсетях местная жительница.

Кроме этого, людей не устраивает и качество самих выполненных работ - слой асфальта настолько тонкий, что из-под него уже кое-где начала вылезать гравийная подложка, у колодцев покрытие провалилось, а на проезжей части - огромные лужи никуда не стекающей воды. Жильцы говорят, что обращались с жалобами и в администрацию района, и в мэрию, и в прокуратуру. Но в ответ якобы получают только отписки, что все хорошо.

В земле находят куски бордюрного камня. Фото предоставлено жителями.

- Какие-то косяки нам спешно подрихтовали, конечно. Например, сделали водоотвод под фундамент дома. Правда, лужи от этого не уменьшились. А еще нам покрасили двумя слоями краски ржавый старый забор, который установили под видом нового. В целом мы понимаем, что всем плевать. Деньги бюджетные освоены, а результат никого не волнует. Вот как так можно? Программа прекрасная, нужная! Но реализация - полный беспредел. Никто ни за что не хочет отвечать, - возмущаются местные.

Надеемся, что хотя бы после публикации в СМИ чиновники и правоохранители обратят внимание на проблему жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU