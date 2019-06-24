2019-06-24T16:50:16+03:00
Происшествия

Хотели заживо сжечь всю семью: под Ярославлем сожгли дом, гараж и машину

В дома находилось двое взрослых и двое детей
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Жесть Ярославль/vk.comФото: Жесть Ярославль/vk.com
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В сети появилось видео с пожара в Диево-Городище, который в ночь на 1 июня уничтожил дом, гараж и автомобиль. Здание загорелось в 1:17, и пламя бушевало до утра. С огнем боролись 17 человек и пять пожарных машин…

- Хотели заживо сжечь всю семью! – оставил анонимное сообщение автор видео. - В доме находилось четверо людей двое взрослых и двое маленьких детей, которым чудом удалось выжить.

По словам человека, пожелавшего остаться анонимным, двое мужчин в масках ночью перелезли через забор, облили дом бензином и подожгли его.

- Следственным подразделением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, причиненные путем поджога». Ведутся следственные оперативные мероприятия. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Поджог в Диево-Городище.Жесть Ярославль/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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