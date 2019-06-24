2019-06-24T16:45:46+03:00
Общество

В Ярославле аптечная сеть накопила двухмиллионный долг перед поставщиками

Судебные приставы арестовали у должников не только кассу, но и медицинские препараты
Полина ЗАЙЦЕВА
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Руководство аптечной сети, не желая расставаться с товаром, пошло на хитрость - закрыло часть аптек. Фото: УФССП по Ярославской области.Руководство аптечной сети, не желая расставаться с товаром, пошло на хитрость - закрыло часть аптек. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы арестовали имущество аптеки из-за крупного долга. Установлено, что руководство сети аптек не хотело выплачивать двухмиллионный долг перед поставщиками. На них не повлияло даже решение суда.

- После того, как стало ясно, что руководство организации не собирается предпринимать мер для погашения долга, было принято решение об аресте имущества должника, - поделились в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов Ярославской области. - Руководство аптечной сети, не желая расставаться с товаром, пошло на хитрость - закрыло часть аптек. Должник полагал, что пристав не сможет разыскать открытые аптеки, тем более, расположенные по всей Ярославской области.

Сотрудникам приставов удалось вычислить работающую аптеку. Специалисты наложили арест на товары медицинского назначения, а также на деньги, лежащие в кассе. Уточняется, что несколько месяцев назад приставы уже накладывали арест на товары другой аптеки из этой сети. Благодаря этому несколько поставщиков получили свою продукцию обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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