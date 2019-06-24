В Тутаевском районе в техническом пруду нашли тело молодого ярославца

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-24T14:23:28+03:00

По предварительным данным мужчина утонул во время купания. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Признаков насильственной смерти на теле не выявлено

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В Тутаевском районе Ярославской области 22 июня 2019 года в техническом пруду, расположенном на территории СНТ «Восход-1» обнаружили тело молодого парня. После установления личности погибшего стало известно, что это 23-летний житель Ярославля.

- На теле молодого человека отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. По данному факту Тутаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.

По предварительным данным мужчина утонул во время купания. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU