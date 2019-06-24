2019-06-24T14:23:28+03:00
Общество

В Тутаевском районе в техническом пруду нашли тело молодого ярославца

Признаков насильственной смерти на теле не выявлено
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
По предварительным данным мужчина утонул во время купания.По предварительным данным мужчина утонул во время купания.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Тутаевском районе Ярославской области 22 июня 2019 года в техническом пруду, расположенном на территории СНТ «Восход-1» обнаружили тело молодого парня. После установления личности погибшего стало известно, что это 23-летний житель Ярославля.

- На теле молодого человека отсутствовали внешние признаки насильственной смерти. По данному факту Тутаевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Ярославской области.

По предварительным данным мужчина утонул во время купания. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. По результат проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24