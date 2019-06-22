В Ярославской области машина врезалась в лося: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-22T19:02:17+03:00

В полиции рассказали, как вести себя на участках, где животные выходят на дорогу

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Серьезное ДТП произошло в 23 часа 21 июня в Рыбинском районе Ярославской области. На трассе между Ярославлем и Рыбинском машина «Киа рио» врезалась в выбежавшего на дорогу лося. За рулем иномарки был 55-летний мужчина. По предварительной информации оне не пострадал. а вот 60-летняя пассажирка легковушки получила травмы. С места ДТП ее увезли на скорой помощи в больницу.

- В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием лосей. Опасность данного вида ДТП в том, что животное может появиться на проезжей части внезапно, не оставив шансов водителю на маневрирование. Как правило, травмы водителя и пассажиров в таких ДТП могут быть весьма серьезными или даже смертельными. Именно поэтому следует быть предельно внимательными и аккуратными, двигаясь на автомобиле по автодороге, рядом с лесными массивами или густой растительностью, - предупредили в УМВД России по Ярославской области.

Специалисты напомнили, что участки дорог, где могут появиться животные, отмечены специальным дорожным знаком «Дикие животные». В этом месте нужно снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть дикого зверя.

ИСТОЧНИК KP.RU