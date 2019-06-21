В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора нашли опасное для потребления мясо

СЕГОДНЯ 21:15 2019-06-21T21:15:18+03:00

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В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области провели внеплановую проверку в отношении лица, занимающегося переработкой мяса и производством полуфабрикатов. В ходе проверки ревизоры обнаружили ряд нарушений, связанных с хранением продукции.

- Готовая продукция и замороженные свиные полутуши хранились в холодильных и морозильных камерах на поддонах, высота которых менее восьми сантиметров, в непосредственной близости от стен, соприкасаясь с ними, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

Кроме того, в помещениях предприятия не соблюдался температурный режим. По результатам проверки заведено административное дело. Кроме того, директору предприятия было выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU