В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора нашли опасное для потребления мясо
В Рыбинске сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области провели внеплановую проверку в отношении лица, занимающегося переработкой мяса и производством полуфабрикатов. В ходе проверки ревизоры обнаружили ряд нарушений, связанных с хранением продукции.
- Готовая продукция и замороженные свиные полутуши хранились в холодильных и морозильных камерах на поддонах, высота которых менее восьми сантиметров, в непосредственной близости от стен, соприкасаясь с ними, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.
Кроме того, в помещениях предприятия не соблюдался температурный режим. По результатам проверки заведено административное дело. Кроме того, директору предприятия было выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU