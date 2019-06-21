В Данилове злоумышленники хотели присвоить себе дом девушки-инвалида

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-21T17:21:54+03:00

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В Даниловском районе Ярославской области злоумышленники хотели присвоить себе дом девушки-инвалида. Установлено, что потерпевшая короткий промежуток времени проживала у родственников-опекунов. В это время отец девушки, который перестал выходить на связь, якобы, продал жилье чужим людям.

- Пускать на порог дома девушку новые собственники отказывались, так же, как и предъявлять ей документы на приобретенную недвижимость, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - О какой-либо сделке купли-продажи ущемленная в правах девушка и ее опекуны ничего не знали.

Просьбы и разговоры с новыми жильцами не принесли никаких результатов, тогда родственники девушки обратились в суд. Решение суда также не подействовало на злоумышленников. После этого судебные приставы смогли убедить новых жильцов и те отдали ключи от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU