2019-06-21T09:44:43+03:00
Происшествия

В Рыбинске столкнулись две машины и мотоцикл: пострадал 18-летний мотоциклист

Ему необходимо амбулаторное лечение
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В четверг, 20 июня, в Рыбинске на улице Румянцевская столкнулись машины и мотоцикл. Сначала «Шевроле» врезалась в «Ямаху». За рулем иномарки находился 36-летний водитель, а мотоциклом управлял 18-летний парень. В результате удара «Ямаха» столкнулась с «Фольксвагеном». За рулем «немца» была 35-летняя женщина. Из троих участников ДТП пострадал только один – мотоциклист. Ему нужно амбулаторное лечение.

На место аварии приезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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