В Ярославле годовалая девочка попала в больницу из-за аварии

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-20T10:24:46+03:00

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В среду, 19 июня, на улице Батова в Ярославле столкнулись две машины – «УАЗ-2206» и «Мазда». Это случилось около 19 часов 10 минут. За рулем иномарки находился 34-летний водитель, а отечественным автомобилем управлял 33-летний мужчина. В результате столкновения «УАЗ» опрокинулся. В салоне была годовалая девочка, ее увезли в больницу с травмами.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС, скорая помощь и следственно-оперативная группа.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU