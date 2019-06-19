Рыбинская прокуратура нашла бессовестный магазин по посту в соцсети

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-19T19:33:30+03:00

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В прокуратуре тоже работают люди. Люди, которые сидят в соцсетях. Но в отличие от большинства ярославцев, работники прокуратуры реально могут что-то сделать. Так работники рыбинской прокуратуры увидели в одной группе пост о том, что в одном из магазинов продают просрочку. И пошли туда с официальной проверкой, захватив коллег из Роспотребнадзора.

- Установлено, что в магазине на маркировочных ярлыках кулинарной продукции собственного производства размещалась недостоверная информация, - рассказали в прокуратуре. - Кроме того, для приготовления использовалась посуда из полимерных материалов, не разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, в помещении отсутствовала локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, отсутствовала специальная маркировка разделочного инвентаря.

В итоге прокуратура завела дело на менеджера магазина. С ним разберется Роспотребнадзор. А прокуратура убедится, что магазин исправит все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU