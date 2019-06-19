Оружие? Наркотики? Дорблю? Под Ярославлем вновь сожгли санкционный сыр

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-19T15:01:43+03:00

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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области провели проверку на предмет незаконной торговли продуктами. В ходе рейда инспекторы обнаружили в одном из магазинов сыр, привезённый на территорию России из Германии.

- Сыр с голубой плесенью «DORBLU» в количестве один килограмм 290 граммов, находившийся на прилавке, не имел маркировки и этикеток с информацией на русском языке, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

Весь сыр был изъят и утилизирован путём сжигания. На предпринимателя, занимавшегося продажей, заведено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU