Оружие? Наркотики? Дорблю? Под Ярославлем вновь сожгли санкционный сыр
Деликатес был произведен в Германии
Общая масса сыра составила один килограмм 290 граммов.Фото: Россельхознадзор по Ярославской области
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В Ярославле сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области провели проверку на предмет незаконной торговли продуктами. В ходе рейда инспекторы обнаружили в одном из магазинов сыр, привезённый на территорию России из Германии.
- Сыр с голубой плесенью «DORBLU» в количестве один килограмм 290 граммов, находившийся на прилавке, не имел маркировки и этикеток с информацией на русском языке, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.
Весь сыр был изъят и утилизирован путём сжигания. На предпринимателя, занимавшегося продажей, заведено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU