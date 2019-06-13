В Рыбинске появится больше крытых площадок для мусора

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-13T18:25:19+03:00

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"Домиков" для мусора в Рыбинске станет больше. Специальные площадки, оборудованные по всем стандартам, постепенно заполняют город. Пока что по количеству площадок лидируют Переборы.

- В целом ситуация со сбором мусора в Переборах значительно улучшилась, - заметил Александр Фролов, начальник отдела муниципального жилищного контроля. - Жители привыкли к новым местам сбора мусора. Это позволило избавиться от стихийных свалок вдоль дорог.

Все площадки сделаны по одному образцу. Контейнеры на колесах стоят на твердом прямоугольнике из асфальта или бетона. Этот прямоугольник огорожен листами из жести. А сверху все это закрывает крыша. И эти конструкции, и перенос контейнеров на нужное место должны сделать сами управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU