2019-06-13T13:35:32+03:00
Общество

В Рыбинске между школами № 18 и 28 появятся футбольное поле, площадки для воркаута и детская зона

Работы по благоустройству завершатся к осени 2019 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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По периметру территории возведут забор и установят систему видеонаблюденияПо периметру территории возведут забор и установят систему видеонаблюденияФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске будет благоустроена территория между школами № 18 и 28. Работы планируют завершить уже осенью этого года. Согласно проекту между двумя административными зданиями появится спортивное ядро с парковой зоной.

- В 2018 году объект «18/28» занял третье место по итогам народного голосования, определившего приоритеты благоустройства общественных территории в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе», – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Начать работы планировали через год, в 2020. Однако благодаря дополнительному финансированию проект уже реализуется. В начале июля будет определен подрядчик.

На территории сделают футбольное поле размером 42 х 25 метров, площадку для занятий волейболом, теннисом и баскетболом размером 36 х 19 метров с современным покрытием из резиновой крошки, а также площадки для воркаута и стритбола, ямы для прыжков в длину и беговые дорожки на 100 и 200 метров.

По периметру возведут забор и установят систему видеонаблюдения.

Кроме этого, в плане благоустройства есть урны, лавочки и детская площадка. Работы по формированию дренажной системы и поднятию уровня грунта также предусмотрены проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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