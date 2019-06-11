2019-06-11T14:01:09+03:00
Происшествия

В Ярославле на Московском проспекте автобус протаранил забор

Горожане обсуждают происшествие в соцсетях
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На Московском проспекте автобус протаранил забор. Фото: Павел Шибанов в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте»На Московском проспекте автобус протаранил забор. Фото: Павел Шибанов в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте»
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В Ярославле утром 11 июня на Московском проспекте произошла серьезная авария. Автобус №2 съехал с дороги и протаранил ограждение около проезжей части. По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Как и почему произошло происшествие, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции. А пока ярославцы выдвигают свои версии случившегося.

- Водителей нанимают, которые ни в зеркала не смотрят, ни дистанцию не держат. Подозреваю, некоторых с правилами даже не знакомили, - пишут в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте», где выложен пост о происшествии..

Также люди сообщают, что и раньше замечали за водителями автобусов этого маршрута то, что они ездят слишком быстро. А кто-то предположил, что водителя могли отвлечь пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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