В Ярославле на Московском проспекте автобус протаранил забор

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-11T14:01:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле утром 11 июня на Московском проспекте произошла серьезная авария. Автобус №2 съехал с дороги и протаранил ограждение около проезжей части. По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Как и почему произошло происшествие, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции. А пока ярославцы выдвигают свои версии случившегося.

- Водителей нанимают, которые ни в зеркала не смотрят, ни дистанцию не держат. Подозреваю, некоторых с правилами даже не знакомили, - пишут в группе «Ярославль LIVE» в «ВКонтакте», где выложен пост о происшествии..

Также люди сообщают, что и раньше замечали за водителями автобусов этого маршрута то, что они ездят слишком быстро. А кто-то предположил, что водителя могли отвлечь пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU