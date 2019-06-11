В Ярославской области двух детей сбили на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-11T11:30:36+03:00

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Серьезное ДТП произошло 10 июня в Тутаеве Ярославской области. Здесь на проспекте 50-летия Победы около 20 часов 40 минут «Хонда Цивик» сбил двух мальчиков - 13 и 8 лет . По предварительной информации, дети переходили дорогу по пешеходному переходу. Машина выехала из-за поворота и налетела на пешеходов. За рулем иномарки находился 29-летний мужчина. Очевидцы говорят, что мужчина ссылался на то, что ему прямо в глаза светило солнце, и поэтому он не заметил пешеходов.

К счастью, дети остались живы, но получили травмы. С места происшествия их увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В полиции еще раз напомнили водителям, что за рулем нужно быть предельно внимательными, проявлять уважение ко всем участникам дорожного движения, во избежание ДТП соблюдать правила очередности проезда перекрестков, установленную дистанцию, не нарушайте требования сигналов светофора. Пешеходы, по правилам, пользуются преимуществом в движении.

ИСТОЧНИК KP.RU