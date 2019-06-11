Ярославским детям устроили сабантуйчик

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-11T08:46:10+03:00

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Понедельник выдался веселым для почти полусотни ярославских школьников и детсадовцев. Они побывали на "Детском сабантуе", где померялись силой и ловкостью со сверстниками.

- Мы хотим детям не только культуру показать всех народов, которые живут в Ярославле и области, не только дать возможность поучаствовать, но и чтобы знания они получили. Детям очень нравится, - уверена Фирдаус Кузнечихина, председатель ярославской региональной общественной организации «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас».

В Ярославле детский Сабантуй отпраздновали уже в седьмой раз. Кроме соревнований здесь прошел концерт, а в конце всех желающих накормили чак-чаком.

ИСТОЧНИК KP.RU