2019-06-11T08:46:10+03:00
Звезды

Ярославским детям устроили сабантуйчик

Почти 400 ребят пришли на этнический праздник
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Татары показали ярославским детям, что такое весельеТатары показали ярославским детям, что такое весельеФото: Мэрия Ярославля
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Понедельник выдался веселым для почти полусотни ярославских школьников и детсадовцев. Они побывали на "Детском сабантуе", где померялись силой и ловкостью со сверстниками.

- Мы хотим детям не только культуру показать всех народов, которые живут в Ярославле и области, не только дать возможность поучаствовать, но и чтобы знания они получили. Детям очень нравится, - уверена Фирдаус Кузнечихина, председатель ярославской региональной общественной организации «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас».

В Ярославле детский Сабантуй отпраздновали уже в седьмой раз. Кроме соревнований здесь прошел концерт, а в конце всех желающих накормили чак-чаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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