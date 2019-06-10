2019-06-10T17:03:36+03:00
Общество

В Ярославле увеличится плата за школы искусств

С 1 сентября родителям придется больше отдавать денег за обучение ребенка игре на музыкальном инструменте или рисованию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле повысится плата за школы искусств.В Ярославле повысится плата за школы искусств.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ярославле вырастет родительская плата за обучение детей в школах искусств. Постановление об этом подписала первый заместитель мэра Алла Кибец. Новые расценки будут на 40-60 рублей выше прежних и начнут действовать с 1 сентября 2019 года.

Так, один месяц обучения на музыкальном отделении в муниципальных учреждениях дополнительного образования будет стоить:

- народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка) – 520 рублей (было 470 рублей);

- другие инструменты – 680 (было 620 рублей);

- сольное пение – 680 (было 620 рублей).

Обучение на художественном отделении обойдется в 550 вместо 500 рублей, на хореографическом и театральном в - 500 вместо 460 рублей, на общеэстетическом – 680 вместо 620 рублей. Отдельно определена стоимость обучения в детской школе искусств «Канцона»: обучение с инструментом – 680 рублей, без инструмента – 500 рублей (было соответственно 620 и 460 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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