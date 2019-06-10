Ярославец пошел на собеседование и пропал

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-10T14:29:56+03:00

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В Ярославле таинственно исчез 28-летний мужчина. 7 июня Андрей Маров ушел из дома в Дзержинском районе и до сих пор не вернулся.

- Сказал, что идет на собеседование по поводу новой работы где-то в Брагино. С собой взял документы паспорт, трудовую и все банковские карты, - сообщил брат пропавшего.

Поисками мужчины уже несколько дней занимаются родные, правоохранители и волонтеры.

Приметы пропавшего: рост около 173-175 см, спортивное телосложение, темные волосы, голубые глаза. На плече у него есть татуировка в виде льва, на безымянном пальце правой руки - буквы «М.А.». В день исчезновения он был одет в черную рубашку с длинными рукавами, темно-синие джинсы, черные ботинки. С собой у Андрея Марова была небольшая кожаная сумка с документами. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону (4852) 55-02-02 или на бесплатную горячую линию добровольческой поисково-спасательной организации «Центр-Спас»: 8-800-30-19-112.

ИСТОЧНИК KP.RU