В Рыбинске двое забрались на самую верхушку моста ради опасного селфи

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-10T13:14:27+03:00

Одни поступок осудили, другие узнали себя в молодости

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В Рыбинске двое неизвестных залезли на самую верхушку Волжского моста. Любителей острых ощущений и ярких фотографий засняли прохожие. В соцсетях люди осудили выходку парочки. Но не все.

- Да, мы не делали селфи, но гордо говорили, как там классно! – заступился за ребят Антон Цветков.

- Там невероятно красиво ночью. Особенно, когда проходит теплоход. Мой поступок был давно, лет 10 назад. Сейчас не решусь. Да и 15 суток со штрафом не входят в планы, - поделился Илья Петров.

Однако, большинство уверенно твердит: подростки должны были подумать и о собственной безопасности и о своих родителях, если вдруг случится несчастье.

-Никогда не понимал тех людей, которые ради фотки рискуют жизнью. От этой фотки вы не станете умнее, красивее или сильнее. – заключил Глеб Мордашов.

ИСТОЧНИК KP.RU