Спасительная гроза даст ярославцем передохнуть от аномальной жары

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-10T08:39:54+03:00

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В понедельник, 10 июня, в Ярославской области станет не так жарко. Спасение придет вместе с громом и молниями: метеорологи прогнозируют грозу в первой половине дня. После нее будет сухо, а температура опустится до 22-14 градусов в дневное время.

При грозе порывы северо-западного ветра поднимутся до 15 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы. Геомагнитное поле спокойное

В ГУ МЧС России по Ярославской области сообщают, что среднесуточная температура на восемь градусов выше нормы. В регионе введен пятый класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU