В одной из ярославских колоний сделали ремонт

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-07T09:03:47+03:00

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В исправительной колонии №8 прошел капитальный ремонт. В одном из зданий, в котором проживает 100 осужденных, заменили окна на пластиковые стеклопакеты, стены и пол выложили светлой плиткой, а также заменили канализацию. Кроме этого, был переоборудован санузел и установлена новая сантехника.

В жилой секции появилась новая мебель: кровати, табуреты и тумбочки, в которых осужденные смогут хранить личные вещи.

Также приобретены новые светильники и оформлены стенды.

– Улучшение коммунально-бытовых условий осужденных, приближение к мировым стандартам содержания является одним из приоритетных направлений деятельности подведомственных учреждений регионального УФСИН, – считает заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Павел Рыжов.

Он уверен, что хороший обустроенный быт благотворно влияет на осужденных, помогает сформировать хорошие привычки и обеспечивает здоровый образ жизни и стремление к труду.

ИСТОЧНИК KP.RU