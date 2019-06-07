В одной из ярославских колоний сделали ремонт
В исправительной колонии №8 прошел капитальный ремонт. В одном из зданий, в котором проживает 100 осужденных, заменили окна на пластиковые стеклопакеты, стены и пол выложили светлой плиткой, а также заменили канализацию. Кроме этого, был переоборудован санузел и установлена новая сантехника.
В жилой секции появилась новая мебель: кровати, табуреты и тумбочки, в которых осужденные смогут хранить личные вещи.
Также приобретены новые светильники и оформлены стенды.
– Улучшение коммунально-бытовых условий осужденных, приближение к мировым стандартам содержания является одним из приоритетных направлений деятельности подведомственных учреждений регионального УФСИН, – считает заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Павел Рыжов.
Он уверен, что хороший обустроенный быт благотворно влияет на осужденных, помогает сформировать хорошие привычки и обеспечивает здоровый образ жизни и стремление к труду.
ИСТОЧНИК KP.RU