2019-06-05T15:17:44+03:00
Происшествия

Боялся административной отвественности, а попал под уголовную: в Ярославской области мужчина пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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31-летний водитель «Камаза» ехал по Переславлю-Залесскому. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и выявили административное правонарушение. Чтобы не привлекаться к отвественности, хитрый и предприимчивый водитель решил дать сотрудникам взятку в размере 2 тысяч рублей. Но не тут то было! Полицейские позвонили в дежурные часть, чтобы задокументировать факт покушения на дачу взятки.

– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 1 статьи 291.2 УК РФ, – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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