2019-06-04T15:21:03+03:00
Происшествия

В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину

Пенсионерка переходила железнодорожные пути в неположенном месте
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина скончалась на местеЖенщина скончалась на местеФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославской области под колесами поезда погибла пожилая женщина. Несчастный случай произошел в районе станции «Ростов». 72-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист поезда «Ярославль-Москва» применил экстренное торможение и сигналил, но трагедии избежать не удалось, пенсионерка скончалась на месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, поезд невозможно остановить мгновенно, а тормозной путь состава, движущегося со скоростью 80-100 км/ч, может составлять около километра. Переходить пути в неположенных местах смертельно опасно

ИСТОЧНИК KP.RU

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