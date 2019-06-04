В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-04T15:21:03+03:00

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В Ярославской области под колесами поезда погибла пожилая женщина. Несчастный случай произошел в районе станции «Ростов». 72-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист поезда «Ярославль-Москва» применил экстренное торможение и сигналил, но трагедии избежать не удалось, пенсионерка скончалась на месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, поезд невозможно остановить мгновенно, а тормозной путь состава, движущегося со скоростью 80-100 км/ч, может составлять около километра. Переходить пути в неположенных местах смертельно опасно

ИСТОЧНИК KP.RU