В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину
В Ярославской области под колесами поезда погибла пожилая женщина. Несчастный случай произошел в районе станции «Ростов». 72-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте.
Машинист поезда «Ярославль-Москва» применил экстренное торможение и сигналил, но трагедии избежать не удалось, пенсионерка скончалась на месте. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося.
Напоминаем, поезд невозможно остановить мгновенно, а тормозной путь состава, движущегося со скоростью 80-100 км/ч, может составлять около километра. Переходить пути в неположенных местах смертельно опасно
ИСТОЧНИК KP.RU