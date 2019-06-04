2019-06-04T14:37:21+03:00
Общество

В трех районных больницах Ярославской области откроют службы паллиативной помощи

И еще одно появится на базе детской больницы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В трех центральных районных больницах Ярославской области появится служба паллиативной медицинской помощи. А на базе областной детской клинической больницы аналогичный центр помощи несовершеннолетним. Сейчас службы находятся на стадии создания и лицензирования.

Об этом на заседании комитетов областной Думы по здравоохранению и социальной политике 4 июня сообщил главный внештатный специалист по паллиативу регионального департамента здравоохранения и фармации Андрей Ганелин. Сейчас, по озвученной им информации, в области функционирует 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять для детей. Кабинеты паллиативной помощи открыты в больнице №9, Центральной городской больнице, больнице имени Н.А. Семашко, в рыбинской больнице №1. Работает и выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи в Ростовской ЦРБ и в девятой больнице. Такого рода помощь, по данным на конец 2018 года, оказывалась 3966 пациентам.

Кроме того, было отмечено, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Ярославской области будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая предусматривает сбалансированную медицинскую помощь и социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок. Также предусмотрена поддержка семейного ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области придумали речную экскурсию на родину Федора Ушакова
Ярославского мотоциклиста, неоднократно садившегося за руль пьяным, осудили
Причастен к хищению 7 миллионов из бюджета? В Ярославле бывшего заместителя директора «Спецавтохозяйства» подозревают в мошенничестве
Ярославские осужденные сдали экзамен по русскому
В Ярославле запретили купаться на двух официальных пляжах
В Ростове поезд «Ярославль-Москва» насмерть переехал женщину
Ребенок и трое взрослых пострадали при столкновении скутера с мотоциклом в Ярославской области
Ярославская предпринимательница может лишиться рыболовных снастей из-за долгов
В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном
Власти Ярославской области назвали самые востребованные в регионе профессии
Ярославна получит компенсацию за сломанную ногу на тюбинговой трассе
Ярославль встал: что стало причиной семибалльной утренней пробки
В Ярославле ищут установивших в продуктовом магазине игровой автомат
В Ярославской области с ЕГЭ по русскому языку выгнали выпускника
Продажи онлайн-касс от «Ростелекома» выросли
Две иномарки налетели на тросовое ограждение в Ярославской области: есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Рыбинском районе
Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка
Поступило несколько предложений по работе во Франции: на конкурсе сыроделов Mondial du Fromage ярославна взяла золото
Ярославская полиция подключилась к поиску пропавшей в Адыгее девочки
В Ярославле пройдет ралли классических автомобилей «Медведь»
4G-интернет МегаФона признан самым быстрым в Ярославской области
Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски
Костромские власти переманивают ярославских медиков к себе