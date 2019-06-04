В трех районных больницах Ярославской области откроют службы паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-04T14:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В трех центральных районных больницах Ярославской области появится служба паллиативной медицинской помощи. А на базе областной детской клинической больницы аналогичный центр помощи несовершеннолетним. Сейчас службы находятся на стадии создания и лицензирования.

Об этом на заседании комитетов областной Думы по здравоохранению и социальной политике 4 июня сообщил главный внештатный специалист по паллиативу регионального департамента здравоохранения и фармации Андрей Ганелин. Сейчас, по озвученной им информации, в области функционирует 60 круглосуточных паллиативных коек для взрослых и пять для детей. Кабинеты паллиативной помощи открыты в больнице №9, Центральной городской больнице, больнице имени Н.А. Семашко, в рыбинской больнице №1. Работает и выездная патронажная служба паллиативной медицинской помощи в Ростовской ЦРБ и в девятой больнице. Такого рода помощь, по данным на конец 2018 года, оказывалась 3966 пациентам.

Кроме того, было отмечено, что в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Ярославской области будет создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая предусматривает сбалансированную медицинскую помощь и социальное обслуживание на дому, в полустационарной и стационарной форме, с привлечением патронажной службы и сиделок. Также предусмотрена поддержка семейного ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU