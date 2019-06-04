2019-06-04T13:31:31+03:00
Происшествия

В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном

82-летний Всеволод Иванович Рябин вышел из дома и не вернулся
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: СУ СК РФ по Ярославской областиФото: СУ СК РФ по Ярославской области
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В Рыбинске разыскивается 82-летний Всеволод Иванович Рябин. Пенсионер вышел из дома сегодня утром и до сих пор не вернулся.

Мужчина невысокого роста, около 160 см, худощавый, волосы седые, цвет глаз – голубой.

Был одет в черную куртку и черные брюки, черные сапоги, темно-синий свитер, на голове серая шапка. С собой у пропавшего пенсионера был брезентовый рюкзак

Если вы видели Всеволода Ивановича, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового). Также вы можете позвонить по номеру 8(4855) 28-12-81 - следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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