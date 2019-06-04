В Рыбинске потерялся пожилой мужчина во всем черном
В Рыбинске разыскивается 82-летний Всеволод Иванович Рябин. Пенсионер вышел из дома сегодня утром и до сих пор не вернулся.
Мужчина невысокого роста, около 160 см, худощавый, волосы седые, цвет глаз – голубой.
Был одет в черную куртку и черные брюки, черные сапоги, темно-синий свитер, на голове серая шапка. С собой у пропавшего пенсионера был брезентовый рюкзак
Если вы видели Всеволода Ивановича, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам 02, 102 или 112 (с сотового). Также вы можете позвонить по номеру 8(4855) 28-12-81 - следственный отдел по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU