2019-06-04T10:48:15+03:00
Происшествия

Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Трагедия случилась прямо во дворе домаТрагедия случилась прямо во дворе домаФото: СУ СКР по Ярославской области
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В понедельник, 3 июня, 4-летняя девочка играла во дворе частного дома в Переславле-Залесском. Она гуляла без присмотра взрослых. Когда малышка решила скатиться с горки, то запуталась в петле каната, который был частью игрового комплекса. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Это стало причиной трагической гибели.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

– В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, – прокомментировали в ведомстве. – Проводятся необходимые следственные действия, в том числе ,назначаются судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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