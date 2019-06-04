Каталась на горке и запуталась в канате: в Переславле погибла 4-летняя девочка
В понедельник, 3 июня, 4-летняя девочка играла во дворе частного дома в Переславле-Залесском. Она гуляла без присмотра взрослых. Когда малышка решила скатиться с горки, то запуталась в петле каната, который был частью игрового комплекса. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Это стало причиной трагической гибели.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
– В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, – прокомментировали в ведомстве. – Проводятся необходимые следственные действия, в том числе ,назначаются судебные экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU