2019-06-03T17:44:11+03:00
Происшествия

Странный выбор: ярославец украл шампуни, ополаскиватели и две бутылки виски

Теперь он предстанет перед судом
Екатерина РЯБЦЕВА
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В конце июня 2018 года 19-летний местный житель был в одном из торговых центров Дзержинского района. Парень воспользовался ситуацией и украл с витрины семь флаконов с шампунем и один бальзам-ополаскиватель. Все это он спрятал в рюкзак и пошел. Сумма ущерба составила более 1600 рублей. Проходя мимо кассы, ярославец привлек внимание охранников, однако ему удалось избежать общения с ними.

Похожее преступление молодой человек совершил в сентябре 2018 года. В продуктовом магазине он украл две бутылки виски на сумму более 1100 рублей.

– Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Ранее судим он не был. В рамках расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза и установлено, что у обвиняемого психическое расстройство – органическое расстройство личности и поведения, при котором он в полном объеме мог осознавать характер и значение совершаемых им действий.

Прокуратура утвердила обвинительный акт. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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