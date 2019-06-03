В Данилове 19-летний парень силой отнял телефон и банковские карты у 39-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-03T10:29:04+03:00

Сумма ущерба составила больше 20 тысяч рублей

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Даниловские полицейские задержали грабителя, который ночью напал на 39-летнего мужчину. Неизвестный силой отнял сотовый телефон и заставил отдать банковские карты. Пострадавший в общей сложности лишился 22 тысяч рублей…

Оказалось, мужчину ограбил 19-летний парень. А когда нашли нападавшего, выяснили, что в момент преступления пострадавший был пьяный.

На преступника завели уголовное дело по статье «Грабеж». А вот всем любителям спиртного полицейские напоминают: злоупотребление алкоголем легко сделает из вас жертву.

ИСТОЧНИК KP.RU