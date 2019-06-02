Раскинулось море широко: в центре Ярославля случилась крупная авария

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-02T19:00:10+03:00

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Сегодня, 2 июня, примерно в 5 часов вечера в центре города произошла коммунальная авария. Возле Дома моды, что расположен на улице Победы, прорвало водопровод.

Как утверждают очевидцы и жители близлежащих домов, вода за час с лишним залила пространство от Победы до Октябрьской площади.

Горожане вызвали аварийную службу.

Дежурный диспетчер по Ярославлю сообщила, что бригада выехала, но на 18 часов вечера специалистов на месте ЧП все не было.

Мы связались с диспетчером водоканала, но она отказалась сообщить, что случилось, пообещав, что официальные комментарии для СМИ будут завтра.

На данный момент известно только, что вода в близлежащих домах у Дома моды есть.

ИСТОЧНИК KP.RU