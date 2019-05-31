Москвич зарастил борщевиком 33 гектара земли в Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-31T13:37:16+03:00

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В Борисоглебском районе Ярославской области сотрудники Россельхознадзора нашли поле площадью более 33 гектаров, заросшее борщевиком. Оказалось, что владелец земли – житель Москвы. Участок сельскохозяйственного назначения он приобрел в 2014 году. Но по назначению так и использовал. В результате земля заросла опасным сорняком.

- Собственнику еще в августе 2017 году было выдано предписание ликвидировать борщевик и привести земельный участок в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства. Но прошедшая внеплановая проверка показала, что требования мужчина не выполнил и его земля полностью заросла борщевиком, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

Сейчас на собственника участка составлен и передан в суд административный протокол за невыполнение требований.

Напомним, под Ростовом Великим владелец такого поля уже заплатил 25 тысяч рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU