Бюджет Ярославля: деньги идут на кредиты и другие первоочередные нужды
Депутаты рассмотрели исполнение бюджета города за 1 квартал 2019 года и внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в областном центре.
Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2019 года составило 4 566 млн рублей или 23% к плану года, расходной части – 5 016 млн рублей или 26%. В отчетном периоде средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов, погашение просроченной кредиторской задолженности.
Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Ярославле обусловлено внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU