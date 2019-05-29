2019-05-29T19:23:16+03:00
Общество

Бюджет Ярославля: деньги идут на кредиты и другие первоочередные нужды

Сегодня, 29 мая 2019 года, состоялось заседание постоянной комиссии муниципалитета города по бюджету, финансам и налоговой политике
Мария СОКОЛОВА
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Бюджетные планы в Ярославле и реальность.Бюджетные планы в Ярославле и реальность.Фото: Мэрия Ярославля
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Депутаты рассмотрели исполнение бюджета города за 1 квартал 2019 года и внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в областном центре.

Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2019 года составило 4 566 млн рублей или 23% к плану года, расходной части – 5 016 млн рублей или 26%. В отчетном периоде средства городского бюджета в первоочередном порядке направлялись на выполнение обязательств по оплате социально значимых и других приоритетных расходов, погашение просроченной кредиторской задолженности.

Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Ярославле обусловлено внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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