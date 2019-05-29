2019-05-29T08:30:49+03:00
Общество

Хозяина большого поля с борщевиком оштрафовали за опасность

Владелец отделался штрафом
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Борщевик опасенБорщевик опасенФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Ярославские прокуроры нашли под Ростовом поле с борщевиком. Пять гектаров земли около села Лазарцево полностью покрыло опасное растение.

- По результатам проведения проверки руководитель ООО «Агро Лазарцево», являющегося собственником земельных участков, на которых произрастает борщевик Сосновского, в связи с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель на основании постановления прокуратуры привлечен к административной ответственности.

За пять гектаров опасности хозяин поля заплатил 25 тысяч рублей. Но если бы кто-то пострадал из-за лени хозяев и нежелания использовать площади под что-то полезное, вряд ли бы он отделался так просто. Напомним, борщевик оставляет плохозаживающие ожоги и особенно опасен для детей, которые могут не увидеть в больших листьях опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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