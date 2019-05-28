В селе Кукобой под Ярославлем появится питьевая вода

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-28T16:41:14+03:00

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В селе Кукобой, которое находится в Первомайском районе, до конца июня проложат около километра новых водопроводных труб. Питьевую воду смогут пить около тысячи местных жителей, школьники, ребята из детского сада и Дома культуры. Пока новая система не работает, плата с жителей Кукобоя не взымается. Они пользуются старым источником водоснабжения.

– В ближайшее время нам будет передана в пользование скважина бывшего маслозавода. Она и станет источником для нового водопровода, – поделился исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал» Валерий Шмаков. – Наши специалисты уже отобрали пробы воды. Согласно протоколу исследований, ее качество соответствует всем нормам питьевой.

Когда будет идти прокладка водопровода, специалисты сделают два прокола с помощью машины горизонтально направленного бурения – один под дорогой, второй через реку Ухтому. Работы планируют завершить до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU