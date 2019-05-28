В Ярославской области построят 17 соцобъектов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-28T13:38:19+03:00

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В Ярославской области построят 17 значимых соцобъектов, относящихся к сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры. Ход реализации проектов обсудили в правительстве региона.

– Впервые за долгие годы на территории региона будет построено такое количество объектов, – отметил заместитель председателя правительства Виктор Неженец. – На реализацию проектов в 2019 году предусмотрена серьезная сумма – 2,3 миллиарда рублей. Это, для сравнения, в четыре раза больше, чем в 2016 году.

В частности, в планы входит строительство детских садов в Ярославле, Рыбинске, в Ярославском районе, Пошехонье, школы в Рыбинске. Сейчас на всех этих площадках уже ведутся строительно-монтажные работы. Также в 2019 году должно стартовать возведение школы в Ярославле. Медицинская инфраструктура области пополнится новым хирургическим корпусом онкобольницы и детской поликлиникой во Фрунзенском районе Ярославля. К сфере спорта относиться два объекта - стадион «Славнефть», где будет повышена эффективность использования тренировочной площадки, и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Ростове. Из объектов сферы культуры запланировано строительство клуба в селе Рождествено Некрасовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU