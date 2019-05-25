2019-05-25T11:47:43+03:00
Спорт

Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд

Первая общегородская зарядка прошла на стадионе «Шинник»
Роман РЫЖИКОВ
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Рекорд города по массовой сдаче норм ГТОРекорд города по массовой сдаче норм ГТОФото: Мэрия Ярославля
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В День горда в Ярославле состоялась первая в этом году общегородская зарядка. Больше двух тысяч ярославцев собрались на стадионе «Шинник». Люди совершенно разного возраста и статуса разминались под руководством мастера спорта Петра Фелисова и на одной площадке с мэром Владимиром Волковым.

- Очень здорово, что в городе есть такие добрые традиции, как проведение общей утренней зарядки. – отметил Волков.

После зарядки ярославцы установили рекорд по массовой сдаче норм ГТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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