Две тысячи ярославцев вышли на зарядку и установили рекорд
Первая общегородская зарядка прошла на стадионе «Шинник»
Рекорд города по массовой сдаче норм ГТОФото: Мэрия Ярославля
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В День горда в Ярославле состоялась первая в этом году общегородская зарядка. Больше двух тысяч ярославцев собрались на стадионе «Шинник». Люди совершенно разного возраста и статуса разминались под руководством мастера спорта Петра Фелисова и на одной площадке с мэром Владимиром Волковым.
- Очень здорово, что в городе есть такие добрые традиции, как проведение общей утренней зарядки. – отметил Волков.
После зарядки ярославцы установили рекорд по массовой сдаче норм ГТО
ИСТОЧНИК KP.RU