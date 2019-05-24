В Ярославле у здания СЖД сгорел «Мерседес» и две другие иномарки
Что стало причиной возгорания, пока не ясно
ФОТО: группа "Жесть Ярославль" Вконтакте
Изменить размер текста:
Сегодня ночью, 24 мая, в Ярославле у здания управления Северной железной дороги сгорело три машины. «Мерседес» и два автомобиля марки «Киа Спортейдж» были припаркованы напротив главного входа. У «немца» и одного из «корейцев» почти ничего не осталось от капота. У третьей машины повреждена лишь небольшая часть.
В пожарную часть сообщение поступило в 2 часа 23 минуты. На место выехали две машины и 7 человек, Через 44 минуты огонь ликвидировали.
– Причина возгорания устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU