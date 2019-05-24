В Ярославле у здания СЖД сгорел «Мерседес» и две другие иномарки

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-24T10:45:42+03:00

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Сегодня ночью, 24 мая, в Ярославле у здания управления Северной железной дороги сгорело три машины. «Мерседес» и два автомобиля марки «Киа Спортейдж» были припаркованы напротив главного входа. У «немца» и одного из «корейцев» почти ничего не осталось от капота. У третьей машины повреждена лишь небольшая часть.

В пожарную часть сообщение поступило в 2 часа 23 минуты. На место выехали две машины и 7 человек, Через 44 минуты огонь ликвидировали.

– Причина возгорания устанавливается, – сообщили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU