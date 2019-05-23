2019-05-23T17:54:08+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионерка сама перевела мошенникам 400 тысяч рублей

Преступники представились женщине работниками налоговой службы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась 79-летняя местная жительница, которая стала жертвой телефонных мошенников. Установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный и представился работником налоговой службы. Пообещав потерпевшей крупную компенсацию, мужчина попросил перевести на его счет внушительную сумму денег.

- Пенсионерка сначала перевела мошеннику 90 тысяч рублей, а некоторое время спустя, еще 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе полиции Ярославской области.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, расследование продолжается. Полиция напоминает: никогда не переводите и не передавайте денежные средства незнакомым лицам, какие бы предлоги они не называли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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